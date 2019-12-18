За главой Акстафы приехали силовики в масках и на черных автомобилях

Согласно информации, члены семей задержанных никаких пояснений не дают. Местное население в неведении о причинах случившегося.

Минувшей ночью главу Акстафинского района и двоих его заместителей забрали из дома сотрудники силовых структур. Прибывшие были в масках и на черных автомобилях. Об этом агентству Turan сообщил информированный источник, пожелавший остаться неназванным.

Правоохранительные органы пока не распространили официальную информацию об аресте чиновников. Не исключено, что такая информация будет распространена в ближайшие часы.

В свою очередь источник агентства Turan в Исполнительной власти города, пожелавший остаться неназванным, подтвердил информацию об аресте главы исполнительной власти Акстафы Низамеддина Гулиева и его заместителя Рамиза Татарова.

Согласно тому же источнику, в настоящее время обязанности главы Акстафы временно исполняет заведующий отделом социально-экономического развития Исполнительной власти Айдын Гаджиев.

«Что касается причин ареста, ничего сказать не могу, информацией не обладаю», - сказал источник.