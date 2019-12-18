Обвал в здании военкомата в Ереване: есть пострадавшие фото
В Ереване обвалился пол в здании военного комиссариата №1, в результате чего пострадали 11 человек, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Выехавшие на место спасатели выяснили, что обвалился пол на первом этаже (около 25 кв.м).
Местный пользователь написал, что во время обвала в здании находились более сотни призывников, а на улице их ждали родители. По его мнению, обвал произошел из-за того, что здание очень старое и полы не выдержали большого количества людей