Елизавета II: Великобритания выходит из Евросоюза

Королева Великобритании Елизавета II подтвердила, что Великобритания должна покинуть Евросоюз до 31 января 2020 года. Об этом она заявила в ходе открытия парламента в четверг, 19 декабря.

Как передает BBC News, в своей речи королева назвала выход из ЕС в указанный срок приоритетной задачей для правительства на следующий год. После этого Лондон должен будет заключить с Брюсселем и другими странами соглашение о свободной торговле.

Ожидается, что уже 20 декабря будет представлен на рассмотрение правительственный закон по Brexit.

Также в число приоритетных задач правительства Бориса Джонсона вошли увеличение финансирования здравоохранения и реформа иммиграционной системы.