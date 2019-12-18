Сильное землетрясение у побережья Гватемалы

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг недалеко от побережья Гватемалы в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 12.35 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 52 километрах к юго-западу от муниципалитета Ла-Гомера. Очаг залегал на глубине 31,2 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.