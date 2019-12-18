В Азербайджано-британском колледже состоялась традиционная выставка знаний. Как сообщает Report, в нынешней выставке участвовали юные изобретатели из международных и частных школ.

Учащиеся получили возможность применить на практике полученные на уроках теоретические знания и продемонстрировать свои умения.

Джамиль Велиев представил изобретенный вместе со своим одноклассником Джамилем Шабанов инкубатор.

По словам Дж.Велиева, они поместили в инкубатор яйца, из которых через 24 дня вылупились цыплята.

«Температура аппарата была установлена в соответствии с нормой, чтобы цыплята были здоровыми. Температура в инкубаторе должна составлять 38 градусов, а влажность - 60-70%», - сказал Дж.Велиев.

На выставке также представили видеоролик, в котором были запечатлены кадры с момента помещения яиц в инкубатор и до появления цыплят. В то же время здесь был установлен информационный стенд, показывающий процесс формирования цыплят.