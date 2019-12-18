Шотландия подала заявку на независимость. Лондон ответил

"Демократия должна победить, и она победит", - заявила сегодня Стерджен журналистам в Эдинбурге.

Глава регионального правительства Шотландии Никола Стерджен в письме премьер-министру Великобритании Борису Джонсону официально запросила разрешения о проведении нового референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства, сообщает Дойче велле.

По словам первого министра Шотландии, шотландцы дали ясно понять, что отвергают правительство тори во главе с премьер-министром Джонсоном, которое выводит Шотландию из состава Евросоюза. В этой связи Стерджен напомнила, что в результате британских парламентских выборов на прошлой неделе ее Шотландская национальная партия, добивающаяся независимости от Великобритании, резко усилила свои позиции, получив в шотландском парламенте 48 из 59 мест.

Правительство Великобритании отвергло идею первого министра Шотландии о новом референдуме о независимости региона, передает Reuters. В кабмине заявили, что второй референдум в будущем году внес бы сумятицу и что подобное голосование подорвало бы «убедительные результаты референдума 2014 года».