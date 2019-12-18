В аварии трагически погиб экс-футболист азербайджанского клуба

Бывший игрок гянджинского футбольного клуба «Кяпяз», тринидадец Шадон Винчестер трагически скончался сегодня в результате ДТП, сообщает haqqin.az со ссылкой на Ассоциацию футбола Тринидада и Тобаго.

Авария произошла на родине игрока, близ города Гаспарильо. Управление автомобилем, в котором находился 27-летний форвард, было потеряно, машина врезалась в столб и загорелась. Помимо Винчестера, в ДТП погибли еще три человека, находившихся вместе с ним в автомобиле.

За «Кяпяз» футболист играл в сезоне 2017/18. Он был привлечен в команду в феврале 2018 года и пробыл в ней до конца сезона на правах аренды. За это время тринидадец провел за гянджинский клуб восемь матчей.

После завершения арендного соглашения Винчестер перешел в финский клуб «Сейнайоки», который стал для него последним в карьере.

Шадон Винчестер играл за юношескую, молодежную и взрослую сборные Тринидада и Тобаго. За национальную команду он провел 28 матчей и забил 6 голов.