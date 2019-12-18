19:12

19 декабря после капитального ремонта был открыт еще один реабилитационный центр Министерства труда и социальной защиты населения - Протезно-ортопедический реабилитационный центр. В церемонии открытия приняли участие представители неправительственных организаций и лица с ограниченными возможностями здоровья. Выступивший на мероприятии заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов отметил, что созданные в центре соответствующие современным требованиям условия для производства, приема и оказания услуг, а также создание цеха высокотехнологичных протезов являются очередным проявлением особой заботы президента Ильхама Алиева о лицах с инвалидностью.

Заместитель министра отметил, что по поручению главы государства за прошедший период были созданы новые реабилитационные центры во многих регионах, а также в Баку при поддержке Фонда Гейдара Алиева Государственный реабилитационный центр для детей, нуждающихся в особой заботе. По его словам, при министерстве в различных регионах республики функционируют 14 лечебно-реабилитационных учреждений, в которых, по поручению президента Ильхама Алиева, созданы условия в соответствии с современными требованиями. Отмечалось, что реконструкция, проведенная в Республиканском реабилитационном центре для инвалидов и Детском реабилитационном центре министерства, завершилась на высоком уровне. В прошлом месяце после капитального ремонта и реконструкции введены в эксплуатацию региональные реабилитационные центры для инвалидов в Евлахе и Нафталане и Мардакянский лечебный пансионат в Баку, а сегодня - Протезно-ортопедический реабилитационный центр. По словам А.Керимова, в центре изготавливаются различные ортопедические протезы (протезы нижних и верхних конечностей, грудные протезы, ортез-туторы нижних и верхних конечностей, ортопедические корсеты и обувь, протезная обувь и т. д.). За прошедший период этого года Протезно-ортопедический реабилитационный центр предоставил 13 607 инвалидам около 35 500 протезно-ортопедических изделий и реабилитационных средств, в том числе 1 920 инвалидных колясок. Центр и его филиал в Гяндже оказали 732 инвалидам лечебные и реабилитационные услуги в стационарных условиях. В этом году сотрудники Центра доставили около 4000 реабилитационных средств почти 800 инвалидам, проживающим в регионах и не имеющим возможности приехать в Баку.

По словам заместителя министра, в соответствии с современными требованиями в Протезно-ортопедическом реабилитационном центре было обновлено оборудование, а также медицинские и реабилитационные аппараты. Согласно распоряжению главы государства «О дополнительных мерах по обеспечению лиц, ставших инвалидами при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, высокотехнологичным реабилитационным оборудованием», в центре также создан цех по производству высокотехнологичных протезов, разработанный в партнерстве с немецкой компанией Ottobock. Здесь будет осуществляться производство высокотехнологичного реабилитационного оборудования и функциональных протезов.