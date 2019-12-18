Али Асадов и спикер турецкого парламента обсудили блокаду Нахчывана
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.
Как сообщает АзерТАдж, на встрече стороны отметили успешную реализацию крупных энергетических проектов в результате деятельности президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, рост взаимных инвестиций и товарооборота, затронули вопросы дальнейшего расширения экономических связей.
В ходе беседы было подчеркнуто позитивное влияние связей на экономику Нахчывана, находящегося в условиях блокады, выражена уверенность в дальнейшем продолжение этих процессов, а также обсуждены различные перспективы двустороннего сотрудничества.