Путин назвал автора украинской идентичности

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности. Трансляцию мероприятия вел канал «Россия 24» в YouTube.

По словам главы государства, об украинцах как об отдельном от русских этносе впервые заговорил «граф Потоцкий, известный исследователь, ученый и писатель». При этом Путин отметил, что в дальнейшем польские исследователи публиковали и совершенно другие данные, согласно которым украинцы являются не славянами, а «потомками кочевых народов».

В то же время глава государства заявил, что «это все ерунда полная». «Но мы должны знать истину», — отметил Путин, добавив, что в какой-то момент действительно сформировалась отдельная украинская идентичность. По словам российского президента, к этому необходимо относиться с уважением, Россия так делает и продолжит делать.