Устроившие стрельбу у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве ликвидированы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает RT со ссылкой на источники.

По информации издания, стрельба началась в приемной ФСБ. Нападавшие оставили чемодан, который должны проверить саперы. «Нападавших ликвидировали. Но, говорят, что где-то остался от них чемодан. Ждут саперов», — сообщил собеседник RT.