Стрельба у здания ФСБ в Москве Есть жертвы, обновлено 20:34
Устроившие стрельбу у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве ликвидированы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает RT со ссылкой на источники.
По информации издания, стрельба началась в приемной ФСБ. Нападавшие оставили чемодан, который должны проверить саперы. «Нападавших ликвидировали. Но, говорят, что где-то остался от них чемодан. Ждут саперов», — сообщил собеседник RT.
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Три человека забаррикадировались в одном из помещений, выходящих на площадь Воровского в центре Москвы. Один из них продолжает вести стрельбу, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Движение в районе перекрыто, нападавшие заблокированы. По данным разных источников, убиты от одного до трех сотрудников силовых ведомств.
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Три сотрудника Федеральной службы охраны погибли в результате перестрелки в центре Москвы, сообщает Газета.ру.
Сообщается, что возле здания ФСБ на Лубянке началась стрельба.
По данным очевидцев, слышны автоматные очереди.