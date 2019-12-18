В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel, передает РИА Новости.

Согласно информации, вымышленное королевство обнаружил в списке исследователь Фрэнсис Цэнг.

"Я не верил своим глазам. Я поискал в Google, чтобы удостовериться, что это действительно вымышленная страна и я ничего не путаю", — рассказал он.

Как пояснили в Минсельхозе, Ваканду включили в список торговых партнеров, чтобы протестировать работу сервиса.

"Информацию о Ваканде нужно было удалить после тестирования, теперь она удалена", — приводит канал слова представителя министерства Майка Илленберга.