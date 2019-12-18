Ильхам Алиев о наказании глав районов

«В прежние времена со стороны как центральных, так и в местных органов исполнительной власти были большие нарушения, связанные с субсидиями. Этому приходит конец. В этой и других сферах должна быть полная прозрачность, в том числе в вопросе открытия оплачиваемых общественных рабочих мест». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

Глава государства отметил, что уже уволены несколько глав исполнительной власти. Одной из причин этого стало то, что они растратили средства, предназначенные для малоимущих граждан.

«Они либо вписывали в эти списки имена своих родственников, либо эти средства вовсе не доходили до адреса. Были такие сигналы, они расследуются и будут еще серьезнее расследоваться. Дело не ограничится лишь административным наказанием, пусть каждый слышит и знает это. Как сидящие тут, так и те, кого здесь нет. Поэтому везде должна быть прозрачность, а служение государству и народу должно быть основным принципом, чтобы граждане всегда ощущали заботу государства. Что мы в каждую трудную минуту рядом с гражданином», - сказал глава государства.