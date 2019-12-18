В Тбилиси пытались убить сына Звиада Гамсахурдия
Ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотне Гамсахурдия, пишут грузинские СМИ.
Ц.Гамсахурдия госпитализирован.
По факту ведется следствие по статье попытка умышленного убийства.
Ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотне Гамсахурдия, пишут грузинские СМИ.
Ц.Гамсахурдия госпитализирован.
По факту ведется следствие по статье попытка умышленного убийства.
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