В Тбилиси пытались убить сына Звиада Гамсахурдия

Ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотне Гамсахурдия, пишут грузинские СМИ.

Ц.Гамсахурдия госпитализирован. 

По факту ведется следствие по статье попытка умышленного убийства. 

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