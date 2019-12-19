Ильхам Алиев: «Зачем государство должно помогать предпринимателю, у которого есть большие машины и виллы?»

«А то происходит пожар, виновны сами и затем приходят говорят, чтобы государство выплатило их деньги. В какой стране есть такое? В какой стране государство выплачивает частному предпринимателю компенсацию за несчастный случай? Нигде такого нет. Все идут и застраховывают свое имущество и недвижимость, а когда происходит несчастный случай, то приходит страховая компания и выплачивает деньги. У нас тоже должно быть так», - сказал Ильхам Алиев .

«В этом году было землетрясение. Прошло всего 10 месяцев, а основные строительные работы уже завершены. Построены, отремонтированы и восстановлены тысячи домов. Некоторые говорили, пусть граждане сами восстанавливают эти дома и застрахуют их. Конечно, должны застраховать. К слову, я должен сказать, каждый торговый объект должен быть застрахован, чтобы завтра в случае несчастного случая, пожара они могли обратиться в страховую компанию». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

Глава государства предупредил частные компании и владельцев торговых объектов, что в случае пожаров, наводнений не стоит надеяться на получение материальной поддержки от государства.

«Правда, в некоторых случаях мы помогаем самым бедным слоям населения. Но зачем государство должно помогать предпринимателю, у которого есть большие машины, имущество и виллы? Это же несправедливость. Государство должно помогать тому, кто нуждается. Тот, у кого есть деньги, сам должен помогать бедным. Я неоднократно говорил это предпринимателям, у них должна быть социальная ответственность. Государство создало условия, они зарабатывают деньги. Где есть такие условия? Есть страны, которые в огне. В нашем регионе, на Ближнем Востоке, Европе, Азии, Латинской Америке происходят войны, конфликты, кровавые столкновения, разрушения, массовые протесты и полицейское насилие. У нас же стабильность. Кто создал ее – мы, кто пользуется этим – все граждане и в том числе предприниматели. Они спокойно живут, их никто не трогает, напротив, их всегда поддерживает президент. Пусть идут, помогут народу, малоимущим», - сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил, что государство помогает тем людям, кто нуждается в этом.

«В Шамахе, Агсу, Исмаиллы произошло землетрясение. Как мы могли остаться равнодушны, чтобы люди мерзли зимой? Поэтому мы сразу же выделили средства, мобилизовали все структуры и в течение 10 месяцев, до зимы, построили и отремонтировали их дома. Вот это наша ответственность, эти люди и в правду были в нужде и не смогли бы сами восстановить дома. Сейчас должна проводиться просветительская работа для того, чтобы застраховать эти дома. Но зачем государство должно помогать какому-нибудь бизнесмену, богатому человеку, владеющему большим имуществом? Такого не может быть, пусть каждый сделает выводы», - сказал президент.