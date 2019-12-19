На совещании, посвященном итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил низкую урожайность хлопка в Уджарском районе, сообщает АзерТАдж.

Глава государства поинтересовался у главы ИВ Уджарского района Мансура Мамедова о причинах низкой урожайности в этом районе.

Мансур Мамедов отметил, что в районе применяются пилотные проекты и в последующие годы будет большая урожайность.

В свою очередь президент Ильхам Алиев уточнил, что он не спрашивал о последующих годах, а спросил, почему такая низкая урожайность в этом году.

Президент поручил главе района обратить внимание на это, добавив, что в соседних районах более высокие показатели урожайности.