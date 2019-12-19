В правящей партии Германии нашли неонациста

Оппозиция Германии нашла в правящей партии страны - Христианско-демократический союз (ХДС) неонациста. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что партия была вынуждена защищаться от обвинений после того, как выяснилось, что по крайней мере один политик ХДС в прошлом был сторонником ультраправого движения. Речь идет о члене совета партии земли Саксония-Анхальт Роберте Мёрице. Известно, что он помог организовать неонацистский марш в 2011 году.

Так, после этого партия "Зеленых" задала вопрос, какое место занимает свастика в ХДС. «Мы предпринимаем решительные и бескомпромиссные действия против всех форм правого экстремизма», — ответила на это лидер партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.