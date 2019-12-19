В сообщении СГБ отмечается, что появились обоснованные подозрения на то, что Годжа Самедов, занимавший должность главы ИВ Евлахского района до ноября 2019 года, допустил ряд нарушений закона, нанесших вред правам граждан.

Сообщается, что Годжа Самедов присваивал государственные средства, предназначенные для выплаты заработных плат безработным гражданам, которые должны были быть привлечены к оплачиваемым общественным работам.

Кроме того, были присвоены 236 тысяч манатов, начисленные на заработные карты 133 человек, которые были оформлены как сотрудники управления по озеленению и освещению. Деньги с этих заработных карт обналичивались подчиненными Годжи Самедова в банкоматах соседних районов и передавались лично главе района.

Также были присвоены 616 тысяч манатов, выделенные в 2017-2019 гг. из государственного бюджета на работы по благоустройству в городе Евлах. Эти средства были перечислены на счета различных компаний, а затем руководители компаний по поручению Годжи Самедова обналичивали деньги и передавали главе района.

Годжа Самедов присваивал и деньги, предназначенные для помощи семьям шехидов. Так, с зарплаты сотрудников исполнительной власти и связанных с ней структур ежемесячно на добровольной основе удерживался определенный процент, который перечислялся в Фонд помощи семьям шехидов и инвалидов войны. Около 8 тысяч манатов, накапливаемых ежемесячно в этом фонде, лично передавались Годже Самедову.

Кроме того, выявлены обоснованные подозрения на то, что Годжа Самедов, злоупотребляя своими полномочиями, на основании выдачи разрешений на различные строительные работы вымогал взятку у 44 физических и юридических лиц.