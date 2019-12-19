Иск против Араза Агаларова отозвали

Госкомпания «Автодор» отозвала иск на 5,4 млрд руб. к компании Crocus International Араза Агаларова, говорится в карточке дела на сайте Арбитражного суда Москвы. Первым на это обратил внимание РБК. Информацию об отзыве иска РБК подтвердил источник, близкий к одной из сторон спора. «Ведомости» направили запрос в «Автодор».

Компания «Автодор» подала иск к Crocus International 16 декабря. По данным источника РИА Новости, иск касался взыскания неустойки по контракту на строительство первого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. О том, что иск отзовут, сообщал представитель «Крокус групп». По его словам, иск, скорее всего, был подан ошибочно. Представитель «Автодора» от комментариев отказался.