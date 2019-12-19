Шведский Центробанк пошел против всего мира

Свое решение ЦБ объяснил тем, что национальная экономика вошла в фазу нормального роста после нескольких лет роста «выше нормального». Это происходит на фоне позитивной ситуации на рынке труда.

Шведский Центробанк первым пошел против политики отрицательных ставок, которая набирает популярность по всему миру в последние годы. Регулятор поднял ставку с минус 0,25 процента до нуля, говорится на сайте ЦБ.

Регулятор решил опустить ставку ниже нуля в 2015 году. Тогда это объяснялось желанием стимулировать рост цен на товары и услуги, и тем самым вывести экономику из стагнации. В 2016 году показатель опустился на уровень минус 0,5 процента. Поскольку такая политика сработала, ЦБ решил вернуться к нулевой ставке.

В сентябре европейский Центробанк снизил ставку по депозитам до минус 0,5 процента. На уровне минус 0,4 процента она держалась с марта 2016 года. Базовая ставка по кредитам осталась на нулевом уровне. Совет директоров ЕЦБ отметил, что ставки не повысят, пока инфляция не приблизится к целевому показателю в два процента. Также отрицательные ставки действуют в Японии, Дании, Швейцарии и Венгрии.

С этой политикой не согласны многие эксперты. Например, в Deutsche Bank считают, что отрицательные ставки по депозитам приносят много убытков банкам и грозят крахом всей банковской системе Европы.