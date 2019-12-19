В НАТО допустили удар России по Туле

Российские истребители МиГ-31К, выступающие носителями гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», могут нанести удар по американской авиабазе Туле на севере Гренландии, допускают в датской газете Berlingske.

К подобному выводу в старейшей постоянно действующей газете Дании, стране, являющейся одним из основателей НАТО, пришли, обратив внимание на то, что Россия модернизировала взлетно-посадочную полосу на архипелаге Земля Франца-Иосифа, с которой теперь могут взлетать и куда могут совершать посадку боевые самолеты.

В издании отмечают, что многолетние усилия России по наращиванию военной мощи в настоящее время начали приносить плоды. Пожар на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов», случившийся в декабре, который, несмотря на различные сложности, продолжается ремонтироваться, в Berlingske считают одним из свидетельств этого.