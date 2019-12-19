Трампа будет защищать Чиполлоне

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на процессе по импичменту в сенате США его адвокатом с большой долей вероятности станет Пэт Чиполлоне, передает РИА «Новости».

При этом уточняется, что защищать американского лидера будут еще «пара других» юристов.

Однако о Чиполлоне и его участии в защите президента глава США ответил утвердительно.

«Судя по всему, да», — сказал Трамп.

До этого Чиполлоне отправил письмо главе комитета палаты представителей по судебным вопросам Джеррольду Надлеру, в котором глава Белого дома отказался в слушаниях по импичменту.