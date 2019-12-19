Ильхам Алиев: «Они украли нефтяные бонусы и разграбили Фонд драгоценностей»

«Я сейчас отметил, что при Гейдаре Алиеве производилось 2 миллиона тонн винограда, функционировали десятки винзаводов. Все они вышли из строя, были уничтожены. Материалы данных заводов были проданы, то есть, совершено большое преступление, эта отрасль, можно сказать, была утеряна. Ознакомившись с цифрами, я увидел, что несколько лет назад производилось всего 100 тысяч тонн винограда, новые сады не разбивались, потому что было не выгодно, надо вкладывать средства, ждать 5-6 лет, собрать урожай и куда его потом продавать? Винзаводов не было, переработки тоже, поэтому виноградарство разваливалось.

«Когда государство стало уделять меньше внимания, традиционные отрасли сельского хозяйства стали разваливаться, в том числе виноградарство». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

К тому же, конечно, после того, как великий лидер уехал из Азербайджана, руководившие здесь лица проявляли активность в совершении этого преступления, вырубали виноградные плантации. Это – большое преступление. Ничего такого не произошло ни в Украине, ни в Грузии, ни в Молдове, ни в Армении. Только здесь. Почему? Потому что Горбачев направил сюда в качестве наказания негодного человека, основная цель которого заключалась в уничтожении Азербайджана, и он пытался добиться этого», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ не позволил этого, и после совершения преступления в 1990 году он бежал отсюда.

«В последующий период, особенно когда к власти пришла антинациональная группировка НФА-Мусават, они вообще не знали, не понимали, что такое сельское хозяйство. Их целью был грабеж, они разграбили Фонд драгоценностей, там не осталось ни одного предмета, все продали, похитили нефтяные бонусы. Если не ошибаюсь, при них были предоставлены нефтяные бонусы стоимостью примерно 20 или 30 миллионов долларов. Они их украли. Когда их стали искать, от них ни осталось и следа. За год они причинили ущерб, разграбили, похитили, прикарманили миллиарды долларов, после чего трусливо дезертировали, оставив власть, заморозили свои должности, и сегодня своими позорными действиями вызывают чувство отвращения в обществе. Их трусость, паника, истерика, паранойя и предательство уже ни для кого не секрет. Вот такой была реальная ситуация», - сказал президент.