Землетрясения в двух районах Азербайджана
В Сиязане и Барде произошли землетрясения. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, землетрясение в Сиязане зафиксировано в 03:57 по местному времени в 22 километрах к северо-востоку от станции Алтыагач. Магнитуда землетрясения составила 3,3.
Произошедшие в Барде подземные толчки зафиксированы около 08:00 по местному времени в восьми километрах к юго-западу от станции Барды. Очаг землетрясения магнитудой 3.2 залегал на глубине 24 км.