Землетрясения в двух районах Азербайджана

В Сиязане и Барде произошли землетрясения. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, землетрясение в Сиязане зафиксировано в 03:57 по местному времени в 22 километрах к северо-востоку от станции Алтыагач. Магнитуда землетрясения составила 3,3.

Произошедшие в Барде подземные толчки зафиксированы около 08:00 по местному времени в восьми километрах к юго-западу от станции Барды. Очаг землетрясения магнитудой 3.2 залегал на глубине 24 км.