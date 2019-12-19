ФБР раскрыло похищение младенца 55-летней давности

Жительница Чикаго по имени Дора Фрончак 25 апреля 1964 года родила мальчика и назвала его Пол. На следующий день в ее палату зашла женщина в костюме медсестры и забрала младенца якобы на осмотр, после чего бесследно исчезла вместе с ним.

За поисками похищенного ребенка следила вся страна, а спустя два года сотрудники правоохранительных органов нашли мальчика, показавшегося им похожим на Пола. Так как технологии анализа ДНК еще не было, родство ребенка с предполагаемыми родителями установили по форме ушей. Дора Фрончак с радостью признала в нем сына.

Однако в 2014 году стало известно, что, согласно анализу ДНК, мужчина не является биологическим сыном своих родителей. Настоящего Пола Фрончака нашли несколько месяцев назад. Сообщается, что он живет в штате Мичиган и борется с онкологическим заболеванием. Собирается ли он встретиться со своей настоящей матерью, пока неизвестно. Его отец Честер скончался несколькими годами ранее.