Трамп потребовал не затягивать с импичментом: «Хочу немедленного начала процесса!»

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать в Сенате Конгресса процесс по его импичменту, отметив, что ранее Палата представителей не обеспечила должный процесс по этому делу с юристами и свидетелями.

«Итак, после того как демократы не обеспечили мне должного процесса в Палате представителей, — не было ни юристов, ни свидетелей, ничего — они хотят теперь рассказать Сенату, как им надо вести свой процесс. На самом деле, у них ноль доказательств, они даже не покажутся на этом процессе. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!» — написал Трамп в своем Twitter.

Президент США также отметил, что ни один из республиканцев не проголосовал в Палате представителей за «фальшивый импичмент». «Никогда еще республиканцы не были так едины! Дела демократов настолько плохи, что они даже не хотят начинать процесс», — добавил глава Белого дома.

Накануне Палата представителей Конгресса США официально утвердила две статьи обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, сообщал Reuters. Трамп обвиняется в злоупотреблении властью и препятствии Конгрессу.