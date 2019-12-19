В Индии в ходе протестов задержали лидеров оппозиции

Около 1200 протестующих задержаны в Индии, среди них много лидеров оппозиции, сообщает газета Times of India.

Отмечается, в настоящее время в крупных городах, включая Нью-Дели, на улицах дежурят усиленные наряды полиции, установлены заграждения. 20 станций метро закрыты, также власти блокировали сотовую связь и интернет. После вечерних протестов к утру обстановка в стране была спокойной.

Напомним, ряд индийских штатов охватили протесты, поводом для которых стал законопроект об упрощенном предоставлении гражданства представителям религиозных меньшинств из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, преследуемым у себя на родине. Оппозиция называет закон дискриминационным, упирая на то, что он не дает такие же права на индийское гражданство мусульманам.