Новогодний сюрприз от «Ренессанс Палас»

Жилой комплекс «Ренессанс Палас», расположенный в Ясамальском районе, проект компании «AS Group», по инфраструктуре, качеству и другим стандартам построен в соответствии с требованиями премиум-класса. В строительстве комплекса параллельно с качеством взяты за основу комфорт, безопасность жителей.

Объекты, эксплуатация которых предусмотрена на первых двух этажах комплекса (рестораны, кафе, фитнес-залы, детские сады, салоны красоты, медицинские центры и т. д.), послужат удобству жителей. Приблизив объекты, необходимые для повседневной жизни, мы дали возможность нашим жильцам экономить свое время. Таким образом, жильцы смогут удовлетворять свои ежедневные потребности, не покидая пределов жилищного комплекса.

Желающим приобрести квартиру в «Ренессанс Палас» предоставляется скидка до 10%, беспроцентный внутренний кредит сроком до 36 месяцев или дарится парковочное место. Кампания продлится до 10 января.

Если и Вы хотите стать частью истории созданной «Ренессанс Палас», то свяжитесь с этими номерами 0125382977 и 0507158888.