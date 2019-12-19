Речь идет о четырех винтовках и травматическом пистолете. По информации Baza, среди оружия были две «Сайги» и карабин «Вепрь». Кроме того, в квартире найдено большое количество патронов. Также в рюкзаке у Манюрова обнаружено взрывное устройство, соединенное с мобильным телефоном, и гранаты.

Сотрудники российских правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Baza.

По словам матери Манюрова, ее сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях — все время занимался только работой и хобби. Близких друзей также не было. В разное время Манюров увлекался боксом, рукопашным боем, а в последние несколько лет полюбил стрельбу. «Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби», — заявила женщина. Долгое время Манюров работал в охранных предприятиях. Каждое утро уходил из дома со словами: «Мне на сопровождение», — имея в виду работу. В день происшествия женщина позвонила коллеге по имени Павел, и тот рассказал, что Евгений давно уволился.

«Общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», - цитирует женщину «Комсомольская правда».

Также стало известно, что Манюров принимал таблетки от варикоза и для нормализации давления. «Я замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время. Не курил и не пил вообще. Даже чай и кофе не пил. Пил только чай с лимоном, заваренный шиповник и клюкву от почек», — заключила женщина.

Мотивы стрельбы Манюрова у здания ФСБ на Лубянке неизвестны. В результате нападения погиб сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве РФ также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.