Алиев и Пашинян не встретятся, но пересекутся в Петербурге

В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформального саммита стран-участниц СНГ в Санкт-Петербурге встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не запланирована. Об этом сегодня сообщил Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

По словам пресс-секретаря армянского премьера, однако состоится официальный ужин с участием Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Последняя встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна состоялась в октябре в Ашхабаде, в рамках заседания Совета глав государств-участников СНГ.

До этого официальная встреча прошла 29 марта в Вене.