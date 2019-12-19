Ильхам Алиев уволил арестованного главу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности главы Исполнительной власти Акстафинского района Назамеддина Гулиева. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Напомним, 19 декабря Низамеддин Гулиев и его заместители были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности в качестве подозреваемых в коорупционных преступлениях.

В заявлении СГБ говорится, что Н.Гулиев посредством замглавы ИВ района Рамиза Татарова с мая 2019 года под разными предлогами вымогал денежные суммы у должностных лиц местных органов исполнительной власти, а также требовал под разными предлогами взятки у предпринимателей.

Наряду с этим появились подозрения, что Н.Гулиев, вымогая бюджетные средства у руководителей здравоохранительных, образовательных и других структур, присваивал определенную часть государственных средств, зарплатные карты малоимущих лиц, привлекаемых к общественным работам.