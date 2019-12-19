Врачи: состояние сына Гамсахурдия тяжелое

Сын экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдия - Цотне Гамсахурдия, на которого напали накануне вечером, находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали врачи, отметив, что вторая операция длилась всю ночь.

По их данным, у Цотне были различные колото-резаные раны, проникающие ранения с повреждением легкого, а также четыре ранения в области головы. После томографии было принято решение провести операцию на голове.

"Было очень много гематом, повреждены черепно-мозговые кости", - приводит слова врача Арчила Джваршеишвили Sputnik Грузия.

Хирургам пришлось работать около семи часов. Операция прошла успешно, однако состояние Цотне остается тяжелым, отметил врач: "Возможно, ему вновь понадобится хирургическое вмешательство".

По словам очевидцев, на Цотне Гамсахурдия напали несколько человек, когда он вышел из дома в центре Тбилиси. В Университетскую клинику имени Хечинашвили его доставила бригада скорой помощи.