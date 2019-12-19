Онлайн-выписка со счета – быстро и бесплатно в PASHA Bank!
Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – предоставил своим клиентам возможность получить выписку со счета онлайн, без необходимости посещать филиалы Банка и тратить время в очередях. Оформить выписку со счета можно посредством Онлайн-банкинга и Мобильного приложения.
Онлайн-выписка со счета, загружаемая мгновенно, предоставляется PASHA Bank на бесплатной основе. Услуга доступна как для корпоративных клиентов, так и для клиентов PASHA Bank из числа физических лиц. Для того, чтобы воспользоваться услугой, клиенты PASHA Bank могут перейти по ссылкам ниже:
Для корпоративных клиентов:
Онлайн-банкинг
https://pashabank.digital/login#/
Для физических лиц:
Мобильное приложение
https://play.google.com/store/apps/details?id=az.pasha.mobilebank&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://itunes.apple.com/az/app/pasha-mobile-bank/id1139683794
Онлайн-банкинг