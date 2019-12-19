В Баку обсуждают реформы на таможне

В центре внимания участников встречи результаты и перспективы внедренной системы "зеленый коридор".

В Центре Гейдарa Алиева в Баку при организационной поддержке Государственного таможенного комитета начал работу II Форум субъектов внешней торговли. Как перелает haqqin.az, основной темой форума являются реформы в таможенной сфере.

На встрече участвуют руководители Госкомтаможни, Минсельхоза, Агентства по пищевой безопасности, депутаты парламента, представители аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий, международных организаций, работающих в стране различных зарубежных и местных компаний и фирм.

Как отметил выступивший глава Госкомтаможни Сафар Мехтиев, 505 компаний пользуются системой «зеленый коридор», которая включает возможности подачи электронной таможенной декларации, позволят быстро и в короткий срок пройти таможенный досмотр.

Реформы в таможенной сфере позволили повысить количество проходящих через таможню машин до 600 в день.

В тоже время таможенники собрали на 2 млрд манатов больше прогнозируемых таможенных сборов.

По словам Сафара Мехтиева, эффективная борьба с контрабандой и контрафактной продукцией способствовали благоприятной бизнес среде и равноправной конкуренции. Так, с первого февраля 2019 года по сегодняшний день Государственный таможенный комитет предотвратил ввоз контрабандных товаров на общую сумму 500 миллионов долларов. Таможня внедряет многие рекомендации Всемирной таможенной организации.

Так, уже внедрены 15 видов электронных таможенных услуг. Что играет важную роль в обеспечении прозрачности работы таможни.