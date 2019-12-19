Умерла первая французская девушка Джеймса Бонда

В Париже скончалась актриса Клодин Оже, получившая всемирную известность, снявшись в 1965 году вместе с Шоном Коннери в фильме про Джеймса Бонда «Шаровая молния». Ей было 78 лет, передает Agence France-Presse со ссылкой на модельное агентство Time Art.

Оже родилась в 1941 году в Париже. Свою карьеру начала в качестве модели, представляя Францию на конкурсе «Мисс Мира» в 1958 году. Кроме того, брала уроки актерского мастерства, сыграв эпизодические роли в кино, в частности, в фильме «Три мушкетера» 1962 года. Тем не менее настоящая слава к ней пришла после того, как она стала первой французской девушкой Джеймса Бонда – Доминик (Домино) Дерваль – в 1965-м.

Впоследствии Оже продолжила карьеру актрисы, принимая участие в съемках многих французских фильмов и сериалов. В частности, в 1990-м она снялась в пятой части «Спрута».