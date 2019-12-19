США призвали осудить Иран «за атаки на саудовские НПЗ»
Постпред США при ООН Келли Крафт считает, что Совбез организации должен привлечь Иран к ответственности за атаки на нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии.
По словам Крафт, повреждения, нанесенные объектам, доказывают, что нападение произошло со стороны Ирана. По мнению представителя США, если бы за нападением действительно стояли хуситы, взявшие на себя ответственность, атака производилась бы с юга.
В свою очередь, замгенсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании СБ ООН по Ирану заявила, что ООН все еще не установила виновных в атаке на НПЗ Саудовской Аравии. «Основываясь на нашем предварительном анализе, секретариат не может независимо подтвердить, что беспилотные летательные аппараты или те их компоненты, которые мы получили, имеют иранское происхождение», — цитирует ТАСС представителя ООН. Дикарло добавила, что эксперты ООН пока изучают остатки крылатых ракет, которыми атаковали НПЗ.