BP рассказала о доходах Азербайджана от «Азери-Чираг-Гюнешли»
Прямые доходы Азербайджана от блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) превышают 140 миллиардов долларов, сказал вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли на II Республиканском форуме участников внешней торговли, сообщает Trend.
По словам Асланбейли, с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" до сих пор добыто 112 миллиардов кубометров газа.
Сегодня в Баку проходит II Республиканский форум участников внешней торговли. В форуме принимают участие около 900 предпринимателей, а также председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и другие официальные лица.