Турция и Израиль готовят в Восточном Средиземноморье сюрприз? наша аналитика
Как сообщается, Анкара и Тель-Авив готовы в закрытом режиме обсудить проект газопровода от израильских месторождений в Восточном Средиземноморье в Европу через Турцию.
Как это обычно бывает в подобных случаях – обе стороны максимально избегают какой-либо конкретики или официальных заявлений, зато проправительственная пресса двух стран вовсю резвится, напуская тумана большой политической интриги.
Все, словом, делается для того, чтобы в случае неудачи полномочные представители Турции и Израиля сделали большие глаза и искренне заявили: «Мы? Вели какие-то переговоры? Да слушайте вы больше этих журналистов и экспертов, они еще и не такого напридумывают!»
И ведь ни на грош не солгут эти мастера внешнеполитических интриг и инженеры политических комбинаций, поскольку и действительно - ничего конкретного, за что можно было бы уцепиться, не только не сказали, больше того - вообще всячески обходили тему молчанием.
Впрочем, осторожность и тщательная маскировка любых телодвижений в данном случае вполне оправдана. Поскольку если договоренности между Турцией и Израилем по газу Восточного Средиземноморья состоятся, пусть даже частично – это станет самой настоящей бомбой, взрыв которой в клочья разнесет некоторые региональные альянсы и балансы, ряд игроков «останутся с носом».
На сегодняшний день со всей определенностью и ответственность можно сказать пока только одно: стороны «закинули удочки» в отношении друг друга, «пробные шары» в качестве зондов вброшены. И теперь что в Анкаре, что в Израиле тщательно изучают полученную информацию, а также готовят реакцию на нее, разумеется, также насквозь неофициальную – заявление кого-то из экспертов или же публикация в СМИ, которую другая сторона обязательно прочтет.
Все остальное – пока предмет гипотез и домыслов, которые оставим журналистам и экспертам с более развитой фантазией. Сейчас же стоит поговорить немного о другом, куда более важном во всей этой истории. Конкретно – о том, насколько выгодна была бы эта газопроводная сделка двум странам. Вопрос далеко не праздный, поскольку, согласитесь, взаимовыгодность – вполне себе гарантия того, что договоренности возможны. Даже если и встретят ожесточенное сопротивление третьих стран, а вот как раз в этом и сомневаться не приходится.
С выгодами Анкары здесь все очевидно. Газопровод в Европу через территорию Турции, по сути – получение ею статуса энергетического хаба будет огромным политическим и экономическим успехом страны, в одночасье серьезно повышающий ее статус в геополитических и геоэкономических раскладах. Случись подобное – и Эрдоган может уходить на заслуженный отдых с гарантированным почетным статусом «национального лидера, достойно приведшего страну в XXI век».
К сожалению, выгоды от сделки для другой стороны, Израиля, не столь очевидны. Что, соответственно, снижает шансы на ее заключение.
И действительно, еще пару месяцев назад израильтяне сохраняли полное безразличие к призывам Анкары учитывать турецкие интересы в газовой лихорадке, охватившей бассейн Восточного Средиземноморья. Что, в общем-то, было с их стороны вполне рационально – какой смысл нервничать и ломать копья, если «под тобой» месторождения Левиафан и Тамар, доказанные запасы которых составляют 800 миллиардов кубометров природного газа, а оценочные – 2,2 триллиона кубов.
Согласно прогнозам, благодаря экспортным пошлинам казна Израиля в ближайшие 20 лет пополнится на $60 миллиардов долларов, а страна уже в следующем, 2020 году станет экспортером газа регионального значения. Пророк Моисей полностью реабилитирован, а обвинения в том, что за 40 лет блужданий по пустыни он привел еврейский народ в такую «Землю обетованную», которая оказалась единственным местом в регионе, где нефть и газ отсутствуют от слова совсем – с него сняты, не зря водил почтенный старец, был у него хитрый план.
Поэтому конфликтовать с Анкарой Израиль предоставлял грекам, египтянам и киприотам из Никосии, сам в эти разборки предпочитал не влазить – но, в случае, когда отмалчиваться становилось вовсе уж неприлично, выступал в поддержку возникшей антитурецкой «восточносредиземноморской Антанты», действия которой встречают неизменную поддержку и у части американского истеблишмента, и у комиссаров ЕС.
Всего пару недель назад израильтяне выразили свое недовольство меморандумом о взаимопонимании по вопросам разграничения морских исключительных экономических зон между Анкарой и Триполи – и вдруг, оказывается, совсем не прочь обсудить деликатные газопроводные вопросы с Анкарой. С чего бы вдруг этакий резкий кульбит, поворот на 180 градусов с места, технике которого вполне могла бы позавидовать женская сборная Китая по художественной гимнастике?
Анализируя ситуацию, приходится признать – единственным рациональным объяснением того, что Израиль готов несколько изменить свою позицию, являются 44 тысячи квадратных километров. Именно таков размер акватории, на которой работают израильские газодобывающие морские платформы. И именно безопасность этой морской территории, в два раза превышающей размер Израиля, должны будут обеспечить ВМС, ВВС, армия и спецслужбы страны от атак «Исламского государства», Хизбаллы и много кого еще, рассматривающих израильские объекты здесь как прекрасную цель для террористических атак.
Этак ведь может получиться, что расходы на безопасность съедят значительную часть доходов от экспорта газа. А потому, Турция действительно нужна Израилю как партнер по производству безопасности в Восточном Средиземноморье. И действительно, не с греками и египтянами же ей в этом вопросе сотрудничать.
Пока это – единственное логическое объяснение израильско-турецкой интриги, точнее, того, что Израиль на нее пошел. Так это или нет – нам предстоит узнать уже в ближайшее время. Египет передал Хафтару в аренду танки для штурма Триполи, американцы сняли эмбарго на поставку Никосии оружия – ставки растут, ситуация вокруг кладовой Восточного Средиземноморья развивается стремительно, на многоступенчатую и длительную интригу времени уже особо и не остается. Так что – ждем новостей израильско-турецкого производства.