Турция и Израиль готовят в Восточном Средиземноморье сюрприз? наша аналитика

Игорь Панкратенко, автор haqqin.az

Как сообщается, Анкара и Тель-Авив готовы в закрытом режиме обсудить проект газопровода от израильских месторождений в Восточном Средиземноморье в Европу через Турцию.

Как это обычно бывает в подобных случаях – обе стороны максимально избегают какой-либо конкретики или официальных заявлений, зато проправительственная пресса двух стран вовсю резвится, напуская тумана большой политической интриги.

Вот такой завязался узел вокруг кладовых Восточного Средиземноморья

Все, словом, делается для того, чтобы в случае неудачи полномочные представители Турции и Израиля сделали большие глаза и искренне заявили: «Мы? Вели какие-то переговоры? Да слушайте вы больше этих журналистов и экспертов, они еще и не такого напридумывают!»

И ведь ни на грош не солгут эти мастера внешнеполитических интриг и инженеры политических комбинаций, поскольку и действительно - ничего конкретного, за что можно было бы уцепиться, не только не сказали, больше того - вообще всячески обходили тему молчанием.

Впрочем, осторожность и тщательная маскировка любых телодвижений в данном случае вполне оправдана. Поскольку если договоренности между Турцией и Израилем по газу Восточного Средиземноморья состоятся, пусть даже частично – это станет самой настоящей бомбой, взрыв которой в клочья разнесет некоторые региональные альянсы и балансы, ряд игроков «останутся с носом».

На сегодняшний день со всей определенностью и ответственность можно сказать пока только одно: стороны «закинули удочки» в отношении друг друга, «пробные шары» в качестве зондов вброшены. И теперь что в Анкаре, что в Израиле тщательно изучают полученную информацию, а также готовят реакцию на нее, разумеется, также насквозь неофициальную – заявление кого-то из экспертов или же публикация в СМИ, которую другая сторона обязательно прочтет.

Все остальное – пока предмет гипотез и домыслов, которые оставим журналистам и экспертам с более развитой фантазией. Сейчас же стоит поговорить немного о другом, куда более важном во всей этой истории. Конкретно – о том, насколько выгодна была бы эта газопроводная сделка двум странам. Вопрос далеко не праздный, поскольку, согласитесь, взаимовыгодность – вполне себе гарантия того, что договоренности возможны. Даже если и встретят ожесточенное сопротивление третьих стран, а вот как раз в этом и сомневаться не приходится.

Месторождение Левиафан, вид с побережья. Для ракетного комплекса цель вполне достижимая.

С выгодами Анкары здесь все очевидно. Газопровод в Европу через территорию Турции, по сути – получение ею статуса энергетического хаба будет огромным политическим и экономическим успехом страны, в одночасье серьезно повышающий ее статус в геополитических и геоэкономических раскладах. Случись подобное – и Эрдоган может уходить на заслуженный отдых с гарантированным почетным статусом «национального лидера, достойно приведшего страну в XXI век».

К сожалению, выгоды от сделки для другой стороны, Израиля, не столь очевидны. Что, соответственно, снижает шансы на ее заключение.

И действительно, еще пару месяцев назад израильтяне сохраняли полное безразличие к призывам Анкары учитывать турецкие интересы в газовой лихорадке, охватившей бассейн Восточного Средиземноморья. Что, в общем-то, было с их стороны вполне рационально – какой смысл нервничать и ломать копья, если «под тобой» месторождения Левиафан и Тамар, доказанные запасы которых составляют 800 миллиардов кубометров природного газа, а оценочные – 2,2 триллиона кубов.

Согласно прогнозам, благодаря экспортным пошлинам казна Израиля в ближайшие 20 лет пополнится на $60 миллиардов долларов, а страна уже в следующем, 2020 году станет экспортером газа регионального значения. Пророк Моисей полностью реабилитирован, а обвинения в том, что за 40 лет блужданий по пустыни он привел еврейский народ в такую «Землю обетованную», которая оказалась единственным местом в регионе, где нефть и газ отсутствуют от слова совсем – с него сняты, не зря водил почтенный старец, был у него хитрый план.

Поэтому конфликтовать с Анкарой Израиль предоставлял грекам, египтянам и киприотам из Никосии, сам в эти разборки предпочитал не влазить – но, в случае, когда отмалчиваться становилось вовсе уж неприлично, выступал в поддержку возникшей антитурецкой «восточносредиземноморской Антанты», действия которой встречают неизменную поддержку и у части американского истеблишмента, и у комиссаров ЕС.

Атмосферная картинка про большую интригу

Всего пару недель назад израильтяне выразили свое недовольство меморандумом о взаимопонимании по вопросам разграничения морских исключительных экономических зон между Анкарой и Триполи – и вдруг, оказывается, совсем не прочь обсудить деликатные газопроводные вопросы с Анкарой. С чего бы вдруг этакий резкий кульбит, поворот на 180 градусов с места, технике которого вполне могла бы позавидовать женская сборная Китая по художественной гимнастике?

Анализируя ситуацию, приходится признать – единственным рациональным объяснением того, что Израиль готов несколько изменить свою позицию, являются 44 тысячи квадратных километров. Именно таков размер акватории, на которой работают израильские газодобывающие морские платформы. И именно безопасность этой морской территории, в два раза превышающей размер Израиля, должны будут обеспечить ВМС, ВВС, армия и спецслужбы страны от атак «Исламского государства», Хизбаллы и много кого еще, рассматривающих израильские объекты здесь как прекрасную цель для террористических атак.

Этак ведь может получиться, что расходы на безопасность съедят значительную часть доходов от экспорта газа. А потому, Турция действительно нужна Израилю как партнер по производству безопасности в Восточном Средиземноморье. И действительно, не с греками и египтянами же ей в этом вопросе сотрудничать.

Пока это – единственное логическое объяснение израильско-турецкой интриги, точнее, того, что Израиль на нее пошел. Так это или нет – нам предстоит узнать уже в ближайшее время. Египет передал Хафтару в аренду танки для штурма Триполи, американцы сняли эмбарго на поставку Никосии оружия – ставки растут, ситуация вокруг кладовой Восточного Средиземноморья развивается стремительно, на многоступенчатую и длительную интригу времени уже особо и не остается. Так что – ждем новостей израильско-турецкого производства.

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