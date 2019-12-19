Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 13:35

Как сообщается, Анкара и Тель-Авив готовы в закрытом режиме обсудить проект газопровода от израильских месторождений в Восточном Средиземноморье в Европу через Турцию. Как это обычно бывает в подобных случаях – обе стороны максимально избегают какой-либо конкретики или официальных заявлений, зато проправительственная пресса двух стран вовсю резвится, напуская тумана большой политической интриги.

Все, словом, делается для того, чтобы в случае неудачи полномочные представители Турции и Израиля сделали большие глаза и искренне заявили: «Мы? Вели какие-то переговоры? Да слушайте вы больше этих журналистов и экспертов, они еще и не такого напридумывают!» И ведь ни на грош не солгут эти мастера внешнеполитических интриг и инженеры политических комбинаций, поскольку и действительно - ничего конкретного, за что можно было бы уцепиться, не только не сказали, больше того - вообще всячески обходили тему молчанием. Впрочем, осторожность и тщательная маскировка любых телодвижений в данном случае вполне оправдана. Поскольку если договоренности между Турцией и Израилем по газу Восточного Средиземноморья состоятся, пусть даже частично – это станет самой настоящей бомбой, взрыв которой в клочья разнесет некоторые региональные альянсы и балансы, ряд игроков «останутся с носом». На сегодняшний день со всей определенностью и ответственность можно сказать пока только одно: стороны «закинули удочки» в отношении друг друга, «пробные шары» в качестве зондов вброшены. И теперь что в Анкаре, что в Израиле тщательно изучают полученную информацию, а также готовят реакцию на нее, разумеется, также насквозь неофициальную – заявление кого-то из экспертов или же публикация в СМИ, которую другая сторона обязательно прочтет. Все остальное – пока предмет гипотез и домыслов, которые оставим журналистам и экспертам с более развитой фантазией. Сейчас же стоит поговорить немного о другом, куда более важном во всей этой истории. Конкретно – о том, насколько выгодна была бы эта газопроводная сделка двум странам. Вопрос далеко не праздный, поскольку, согласитесь, взаимовыгодность – вполне себе гарантия того, что договоренности возможны. Даже если и встретят ожесточенное сопротивление третьих стран, а вот как раз в этом и сомневаться не приходится.

С выгодами Анкары здесь все очевидно. Газопровод в Европу через территорию Турции, по сути – получение ею статуса энергетического хаба будет огромным политическим и экономическим успехом страны, в одночасье серьезно повышающий ее статус в геополитических и геоэкономических раскладах. Случись подобное – и Эрдоган может уходить на заслуженный отдых с гарантированным почетным статусом «национального лидера, достойно приведшего страну в XXI век». К сожалению, выгоды от сделки для другой стороны, Израиля, не столь очевидны. Что, соответственно, снижает шансы на ее заключение. И действительно, еще пару месяцев назад израильтяне сохраняли полное безразличие к призывам Анкары учитывать турецкие интересы в газовой лихорадке, охватившей бассейн Восточного Средиземноморья. Что, в общем-то, было с их стороны вполне рационально – какой смысл нервничать и ломать копья, если «под тобой» месторождения Левиафан и Тамар, доказанные запасы которых составляют 800 миллиардов кубометров природного газа, а оценочные – 2,2 триллиона кубов. Согласно прогнозам, благодаря экспортным пошлинам казна Израиля в ближайшие 20 лет пополнится на $60 миллиардов долларов, а страна уже в следующем, 2020 году станет экспортером газа регионального значения. Пророк Моисей полностью реабилитирован, а обвинения в том, что за 40 лет блужданий по пустыни он привел еврейский народ в такую «Землю обетованную», которая оказалась единственным местом в регионе, где нефть и газ отсутствуют от слова совсем – с него сняты, не зря водил почтенный старец, был у него хитрый план. Поэтому конфликтовать с Анкарой Израиль предоставлял грекам, египтянам и киприотам из Никосии, сам в эти разборки предпочитал не влазить – но, в случае, когда отмалчиваться становилось вовсе уж неприлично, выступал в поддержку возникшей антитурецкой «восточносредиземноморской Антанты», действия которой встречают неизменную поддержку и у части американского истеблишмента, и у комиссаров ЕС.