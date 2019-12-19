Премьера Молдовы доставили в Бухарест вместо Кишинева

Из-за сильного тумана самолет премьер-министра Молдовы Иона Кику был вынужден приземлиться не в Кишиневе, а в Бухаресте.

"Вместе с другими людьми, которые спешат в Кишинев, сидим в ожидании благоприятной погоды. Сколько бы человек ни совершенствовался, природа сильнее. Туман в Кишиневе помешал приземлению самолетов, и мы остались заблокированными в Бухаресте", - написал премьер в Facebook.

В связи с произошедшим молдавский премьер отметил, что одной из задач своего правительства видит строительство новых авиагаваней в стране, чтобы пассажиры не испытывали подобных неудобств из-за временной остановки работы единственного аэропорта. "Аэропорт – это ворота страны, и опасно, когда ворота только одни", - заключил Кику.

Премьер Молдовы возвращался на рейсовом самолете авиакомпании Air-Moldova из Италии, где накануне принимал участие в саммите глав правительств Центрально-Европейской инициативы.