Что обещают синоптики на завтра
В субботу, 20 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Утром местами туман, слабая морось, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 4-7, днем 10-13, в Баку ночью 4-6, днем 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 769 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в ряде восточных районов ожидается морось, местами туман, ветер западный. Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 1-5, днем 6-11 градусов тепла.