В Армении разгорается скандал с незаконным усыновлением

Ранее Служба нацбезопасности заявила о раскрытии схемы, с помощью которой более 30 детей из Армении были незаконно переданы на усыновление гражданам Италии.

Директор Республиканского роддома Размик Абрамян обвиняется по статьям о незаконном разлучении ребенка с родителями или подмене двух и более детей группой лиц по предварительному сговору. Также ему вменяются подделка и подчистка документов, пишет Sputnik Армения.

Директору Ереванского детского дома Лиане Карапетян предъявлены аналогичные обвинения. Заместителю Абрамяна выдвинуто обвинение по статьям о разлучении двух и более детей с родителями без их согласия группой лиц по предварительному сговору. Все трое задержаны, следователи ходатайствует перед судом о применении ареста в качестве меры пресечения.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что Размик Абрамян и его соучастники незаконно отбирали младенцев, сообщая родителям, что их дети якобы умерли при родах. На самом же деле малышей отдавали в итальянские семьи, минуя возможных усыновителей из Армении с помощью выдуманных диагнозов.