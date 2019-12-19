В Беларуси почтили память Национального героя Азербайджана
По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова военный атташе Вооруженных сил Азербайджана в Беларуси полковник Эльшан Рагимов и его помощник полковник-лейтенант Айдын Рагимов в преддверии Нового года навестили проживающую в Слуцке Киму Давидович - мать Национального героя Азербайджана майора Анатолия Давидовича, погибшего в боях за территориальную целостность Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Матери Национального героя были переданы новогодние поздравления министра обороны, подчеркнуто, что мать героя постоянно находится в центре внимания руководства страны. Была посещена могила и почтена память Национального героя Азербайджана Анатолия Давидовича.
Сотрудники аппарата военного атташе ознакомились с ремонтными работами в доме Кимы Давидович, поинтересовались состоянием ее здоровья и проблемами.
Мать Национального героя, в свою очередь, выразила признательность главе азербайджанского государства и руководству Минобороны за уважение к памяти ее сына, а также за внимание и заботу о ней.