На встрече лидеров СНГ Казахстан представит Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече лидеров стран СНГ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, пишут казахские СМИ.

По словам пресс-секретаря президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берика Уали, Нурсултан Назарбаев на встрече имеет право высказывать свое мнение, но подписывать документы он не может.

«В ходе данного саммита нашу страну будет представлять первый президент — елбасы Нурсултан Назарбаев, который является почетным председателем Высшего евразийского экономического совета. Согласно сложившейся практике, глава государства и елбасы не выезжают за рубеж вместе. Елбасы имеет право высказывать свое мнение в ходе обсуждения соответствующих документов. Право их подписания принадлежит президенту. 20 декабря Касым-Жомарт Кемелевич планирует выступить на очередном заседании Национального совета общественного доверия», — прокомментировал Уали.