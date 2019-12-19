Россия согласилась вернуть долг Украине

Частью пакетного газового соглашения с Украиной может стать выплата «Газпромом» порядка трех миллиардов долларов «Нафтогазу». О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сказал источник в российской делегации, передает Интерфакс.

Накануне, 19 декабря, в Берлине состоялись первые за два месяца трехсторонние консультации с участием представителей Евросоюза. После девяти часов общения стороны пришли к «принципиальному согласию» по условиям нового контракта, однако параметры его участники встречи раскрывать не стали, пишет Лента.ру.

Сегодня же Россия и Украина договорились продолжить переговоры в Минске. В «Газпроме» заявили, что уровень встречи будет высокий. В делегации отмечают, что обсуждать будут весь комплекс вопросов.