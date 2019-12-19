Отдел информации 15:04

Сегодня в Баку открылся Baku Drilling School, который считается самым современным тренинговым центром в Каспийском регионе. Благодаря своим самым инновативным буровым симуляторам и специалистам международного уровня данный центр сыграет важную роль в подготовке кадров для буровых работ. Baku Drilling School, предлагающая более 40 учебных программ по разным секторам нефтегазоой сферы, является первым тренинговым центром, получившим аккредитацию у таких влиятельных структур, как Международный форум по управлению скважиной (IWCF), Международная ассоциация буровых подрядчиков (IADC) и Тренинговая организация морской нефтяной промышленности OPITO.

Благодаря инновативной материально-технической базе Baku Drilling School сыграет незаменимую роль в подготовке кадров, отвечающих современным требованиям. Так, к примеру, в тренинговом центре установлен динамический симулятор Еndeavor XI Platinum, считающийся самым передовым многофункциональным симулятором в мире. Данный симулятор позволяет заранее прогнозировать риски и осложнения, которые могут возникнуть при бурении скважин, что позволяет специалистам получить уникальный опыт. Пользуясь широкими возможностями симулятора, практиканты при помощи трехмерной модели GeoCube могут получить расширенный обзор каждой скважины и управлять ею. Благодаря полученному опыту молодые кадры как с профессиональной, так и с психологической точки зрения будут более подготовлены к задачам реальных буровых работ.

«Учреждая Baku Drilling School, SOCAR AQŞ вносит свой вклад в подготовку профессиональных кадров в нефтегазовой промышленности. Привлекая самые последние симуляторы и профессиональных инструкторов, мы поддерживаем формирование конкурентоспособных учреждений в регионе. Надеюсь, что Baku Drilling School в скором времени займет свое достойное место среди тренинговых центров в мире», - сказал гендиректор SOCAR AQŞ Рамин Исаев. «Я горжусь открытием в Баку самого современного тренингового центра. Своей 173-летней богатой нефтяной историей Баку дает большое преимущество Baku Drilling School. Нам также известен передовой опыт SOCAR AQŞ, который сыграл большую роль в создании этого центра. Уверен, что своими качественными учебными программами и успешной деятельностью мы оправдаем это доверие», - сказал директор ООО Baku Drilling School, зампред европейского филиала İWCF Нариман Мустафаев.