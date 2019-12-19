В центре российского города поставили памятник Сталину
В центре Волгограда у здания обкома КПРФ открыли бюст Иосифа Сталина. Как пишет Росбалт, коммунисты хотели поставить памятник на Мамаевом кургане, однако власти и руководство музея-заповедника не одобрили эту идею.
Издание V1.RU пишет, что перед церемонией к обкому пришли противники увековечивания памяти Сталина и встали с пикетом.
Бюст открыт у входа в обком. На открытие пришли около 40 горожан, с учетом журналистов.
Полицейские некоторое время решали, стоит ли задерживать протестовавших пикетчиков, но о задержаниях не сообщается.