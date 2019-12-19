Икрам Нур, автор haqqin.az 15:10

Движение Хизбалла и его политические союзники предложили на пост премьер-министра Ливана Хасана Диаба, беспартийного профессора университета и бывшего министра образования. Ливан снова удивил. Еще пару дней назад все были уверены, что на пост премьера вновь вернется Саад Харири, поскольку альтернативы ему местные политические элиты найти никак не могли. Нет, кандидаты выдвигались, но все они, словно сговорившись, приезжали к экс-премьеру домой и, испив кофе или чая, заявляли о своем полном нежелании возглавлять кабинет министров.

Чисто по-человечески понять их было совсем нетрудно – должность премьера Ливана по нынешним временам, когда экономика в глубоком кризисе, а улица полыхает протестами, откровенно «расстрельная». Нет, времена, конечно, более гуманные, отстрел местных политиков ушел в прошлое, но возглавить кабинет министров сейчас – это гарантированно угробить собственную репутацию и самому себе закрыть дорогу во власть на будущее. Однако такая ситуация в корне не устраивала лидеров Хизбаллы и лично шейха Насраллу, поскольку с Харири у него разногласие только одно, но зато масштабное – в одном Ливане они сосуществовать не могут, будущее страны видят совершенно по-разному. Саад Харири – это Запад, инвестиции из Саудовской Аравии и других монархий Залива, американские деньги на реформирование регулярной ливанской армии для того, чтобы она, в случае необходимости, могла бы крепко приструнить местные вооруженные отряды, которые в стране имеет каждая уважающая себя политическая партия. Шейх же Хасан Насралла – это Тегеран, Ливан как база сопротивления «империализму и сионизму», вольности для шиитской милиции, Хизбалла как государство в государстве и идеология превыше экономики.

Поэтому, Хизбалла и движение Амаль были настроены на то, чтобы любыми путями найти альтернативу Харири, что, собственно, и сделали, выдвинув кандидатуру Хасана Диаба, а для подстраховки, вторым номером, подготовив Наввафа Салама, бывшего судью Международного уголовного суда в Гааге. Президент Ливана Мишель Аун, которому, по всей видимости, затянувшаяся ситуация с премьером откровенно надоела, согласился поддержать Диаба, дав соответствующие указания контролируемой им фракции христиан-маронитов в местном парламенте, которые также поддержали выдвиженца от Хизбаллы и движения Амаль. Что же до политиков-суннитов, чьей консолидированной кандидатурой был Саад Харири, то они вообще «умыли руки», заявив, что не собираются участвовать в работе будущего правительства. Сам Харири не смог скрыть своего разочарования, заявив: «Стало ясно, что, несмотря на мою абсолютную приверженность формированию правительства специалистов и технократов, позиции [других] не изменились». А, значит, по его мнению, кризис в Ливане в ближайшее время преодолен не будет, света в конце тоннеля не видно. Итак, господин Хасан Диаб может принимать поздравления в связи с назначением главой ливанского правительства. Разумеется, если найдется кто-то не слишком адекватный, считающий, что с таким событием можно поздравлять. Что о нем известно? 60 лет (1959 года рождения), женат, трое детей. Имеет докторскую степень в области компьютерной инженерии, которую получил в University of Bath, Сомерсет, Великобритания. Профессор Американского университета в Бейруте, где преподает с 1985 года. С 2011 по 2014 годы занимал пост министра образования Ливана, причем был первым человеком на этом посту, имеющим профильное образование и являясь выходцем из академической среды. И до него, и после – министры были исключительно политическими назначенцами. Покинув свой пост – вновь вернулся в университет на должность вице-президента по программам развития. Где и спокойно работал до настоящего времени.