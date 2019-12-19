Facebook создаст «убийцу» Android

Facebook подтвердила планы о создании «убийцы» Android. Собственная операционная система нужна для снижения зависимости от ОС Google, пишет Лента.ру со ссылкой на The Information.

Компания заинтересована в собственной разработке, чтобы снизить зависимость от Android. Отказаться от ОС компании Google соцсети поможет Марк Луковский, который занимался запуском Windows NT. Интерес компании подтвердил глава Facebook по программному обеспечению Эндрю Босворт, заметивший, что соцсеть не может полностью доверять продуктам конкурентов.

В отчете говорится, что модифицированная версия Android используется в устройствах Oculus и Portal. Представители VR-подразделения компании отметили, что в будущем соцсеть намерена полностью отказаться от ПО Google. Facebook планирует создать закрытую операционную систему, позаимствовав подход Apple.