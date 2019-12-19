Генерал армянских спецслужб: "Саргсян был готов сдать низменный Карабах за 3 миллиарда"

"Я вам официально заявляю, что в результате прослушки нам стало известно, что Серж Саргсян собирается сдать территории", - цитирует канал интервью Барсегяна.

Популярный телеграмм-канал @Bagramyan26 опубликовал выдержки из интервью генерал-майора Тиграна Барсегяна, работавшего начальником Главного управления по защите Конституции, общественного порядка, борьбе с терроризмом СНБ Армении, данного газете "Жоховурд", в котором тот поведал о готовившейся деоккупации территорий Азербайджана.

Уточняется, что экс-президент Армении, один из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Серж Саргсян планировал вывести войска из Агдама, Физули, Джебраила, Зангелана и Кубатлы.

По словам генерала, переговоры о деоккупации велись с президентом США Бараком Обамой и вице-президентом Джо Байденом.

"Тогда в США состоялся разговор между Саргсяном и Обамой. Стенограмма этой встречи была у тогдашнего главы СНБ Горика Акопяна (сейчас его нет в живых). Он мне лично говорил об этом. Мне кажется, Горик Акопян уничтожил эту стенограмму по согласию Саргсяна", - сообщил бывший силовик.

Барсегян заверил газету, что все свидетельства этих переговоров находятся в архивах СНБ в виде справок, а сам генерал сохранил копии документов. "Согласно полученной информации, Серж Саргсян по указанию и согласию США должен был сдать эти земли Азербайджану взамен на инвестиции в размере $3 млрд. Все руководители американских и международных организаций были в курсе о предстоящей сдаче армянских земель", - заключил он.

При этом Тигран Барсегян не рассказал о том, почему план не был реализован.