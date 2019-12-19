Зурабишвили о нападении на сына Гамсахурдия: "Последствия ужасны"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили побывала сегодня в тбилисской Университетской клинике имени Хечинашвили, где находится сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотне, пострадавший накануне при нападении, сообщает Sputnik Грузия.

Зурабишвили выслушала информацию врачей о состоянии пациента, пообщалась с его матерью и ответила на вопросы журналистов. Президент заявила, что о нападении ей ничего не известно, однако "последствия ужасны".

"Я ничего не думаю о нападении, не знаю деталей", - цитирует президента издание. Главное - пережить этот сложный период, "когда прогнозы все еще тяжелые", заключила Зурабишвили.